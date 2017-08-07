﻿西貢滿湖花園5房3套靚裝 遙望綠樹海景

西貢有不少洋房大宅，為香港著名豪宅地段之一。毗鄰銀線灣的滿湖花園，對正銀線灣海景，是次介紹洋房放盤，實用面積2,209方呎，附設摩登時尚裝潢，採5房3套間隔，並外連逾2,000方呎花園及平台，隨時感受大自然氣息。



滿湖花園位於西貢碧沙路，樓齡約36年，由43座洋房組成，根據地勢高低而建，分前後兩排。



前排為26座「下行式」設計的洋房，後排屬「上行式」設計。



是次推介的單號屋屬「下行式」設計，擁5房連3套房，實用面積2,209方呎，甫進入屋，寬敞的客廳用色素雅，放置淺色4座位L形沙發，襯以杏色花紋地氈，沙發後方牆身髹上白色，與對面的橙紅色的特色牆形成對比，時尚型格。客廳一側為落地玻璃可通往平台，使一室光猛開揚，增加大廳空間感。步出平台，可望銀線灣無垠海景和綠油油樹景，感覺寫意休閒，心情豁然開朗。



擁逾2,000呎花園平台



從客廳往下走數階梯為飯廳，擺放了玻璃長餐桌，可讓多人聚餐。開放式廚房和木系吧枱置於餐桌後方，廚房空間寬敞，設備齊全，設有多組灰色廚櫃。大宅又設有偏廳連影視室，為戶主提供更多私人空間，享受視聽娛樂。



房間方面，主人套房貫徹大廳素雅用色、簡潔柔和的風格，房內擺放雙人牀和按摩椅後，仍有充裕的活動空間。浴室設計豪華，設有三角浴缸和雙洗臉盆，令沐浴變成享受。



世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，滿湖花園一向交投淡靜，對上一宗成交錄於2015年2月，為單號屋，實用面積2,145方呎，以約5,420萬元易手，實用呎價約25,268元。



現時屋苑約有5個洋房放盤，實用面積由2,145至2,209方呎，平均實呎叫價約31,500元，入場費6,000餘萬元起。毗鄰的怡景花園同樣交投量低，最近成交於2015年1月錄得，單號屋，實用面積約1,476方呎，以約4,038萬元轉售。