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﻿灝景灣三房破頂966萬沽

2017-08-08 列印
  中原地產分行高級分行經理朱偉雄表示，灝景灣8座高層H室錄得成交，單位面積703方呎，3房間隔，享內園及泳池景，剛以966萬元連租約成交，呎價13741元，造價創同類單位新高。依附單位租約每月2.25萬元計，新買家可享約2.7厘回報。

　　原業主於2009年10月465萬元購入單位，持貨8年，帳面獲利501萬元，單位升值1.1倍。

　　中原地產分行經理陳旭明表示，東堤灣畔3座中層F室，面積803方呎，3房間隔，獲長線投資者以838萬元買入，呎價10436元。按同類單位市值月租約2.3萬元計，上址回報達3.3厘。

　　原業主於2001年以287萬元一手購入單位，現沽出單位帳面獲利551萬元，單位16年升值1.9倍。
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