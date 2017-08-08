﻿還價反應平淡 薄扶林豪宅睇樓量穩買賣拉鋸

薄扶林豪宅近2個月成交量大減，業主叫價心雄，買家則憧憬區內樓價有回落空間，雖睇樓人流持續，但還價反應平平，雙方拉鋸。指標屋苑碧瑤灣已連續2個月捧蛋，未錄成交；貝沙灣7月份亦僅錄1宗成交。另外，位於摩星嶺的翠海別墅則有1宗罕有易手。



美聯物業高級營業經理莫穩兒表示，薄扶林豪宅於5月份一度交投熾熱，屢錄破頂成交，業主乘勢叫價進取，樓價急升。但自步入6月份，成交量極速放軟，至今仍維持低水平成交量。7月份除了1宗貝沙灣及1宗翠海別墅沽售外，薄扶林區內其餘屋苑物業均未有成交，碧瑤灣更已連續2個月捧蛋，情況罕見。回顧6月，市況亦見淡靜，除了貝沙灣有10宗易主外，區內就只有位於摩星嶺的趙苑錄得罕有成交，單位為趙苑3座低層B室，實用面積2116方呎，以2900萬元連租約成交，實用呎價13705元。目前買家見樓市轉趨淡靜，預料樓價將會下調，因此暫緩入市，維持觀望。雖然睇樓人流於7月中已漸見回復，但買家還價反應平平；而業主大多仍然企硬，雙方呈拉鋸狀態。



碧瑤灣2個月捧蛋



另外，亦有個別有心放盤業主回復理智，例如1個1363方呎的碧瑤灣3房1套單位，業主原於5月開價2480萬元高市價放售，現見市場反應冷淡，遂主動減價至2300萬元合理市價，但此類情況亦屬極少數。



莫穩兒續指，碧瑤灣於6月及7月迄今仍未打破悶局，未錄買賣，交投淡靜。屋苑現約有70個放賣盤，當中2房及3房戶數量相若，近半數連租約放售，平均實呎叫價18000元。目前2房戶入場費1450萬元，3房戶入場費2200萬元，4房戶入場價達4500萬元。



貝沙灣上月1宗買賣



據中原地產高級資深區域營業經理王漢聰透露，近2個月薄扶林二手市場水盡鵝飛，尤其6月份學生考試季節及7月份旅遊高峰期，大多家長客無暇睇樓，令市況雪上加霜。例如大型屋苑貝沙灣於7月迄今僅錄1宗沽售，單位為2期8座低層A室，實用面積1376方呎，原業主放盤近半年，最終議價100萬元至3500萬元連1個車位市價易手，實用呎價25436元。6月共錄10宗成交，全屬分層標準單位，平均實用呎價27140元。



貝沙灣現約有223個放賣盤，標準分層戶以3房為主，近5成連租約放售，平均實呎叫價29100元，入場費1100萬元1房間隔。2房入場單位叫價1400萬元起，3房戶入場費2500萬元，4房戶入場價由3800萬元起。洋房放盤則有6個，入場費達2.15億元。



翠海別墅減150萬成交



另外，一向鮮少放盤及交投的摩星嶺一帶於7月錄得1宗罕有成交。中原地產王漢聰指，該屋苑為位於摩星嶺道56至62號的翠海別墅，樓齡51年為區內老牌豪宅，全數77個單位劃一面積1707方呎，均採4房雙套設計。屋苑放盤罕見，平均1年未有1宗成交，最近就於7月份錄得1宗成交，單位為58號中層，原業主放盤大半年，最終議價150萬元至3850萬元市價易手，實用呎價22554元。翠海別墅現時僅得1個放賣盤，為62號低層單位，現叫價3850萬元放售。