﻿大屋苑紛錄用家承接

清水灣半島呎價1.24萬
利嘉閣聯席董事梁敬嚴稱，將軍澳清水灣半島6座低層C室，面積約523方呎，為2房間隔，望海景，以650萬元交吉易主，呎價12428元，屬市價。據了解，原業主於2011年4月，以約367萬元購入物業，現成功轉售，帳面獲利283萬元。
世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，北角丹拿花園3座中層B室，面積854方呎，3房間隔，望開揚景，獲區外換樓客以1348萬元承接，呎價15785元，屬市價水平。據了解，原業主於2006年8月購入上址作自住用途，當時作價413萬元，持貨至今轉售，帳面獲利935萬元離場。
屯門市廣場400萬易手
美聯高級區域經理田國輝表示，東涌藍天海岸6座高層F室，面積約為388方呎，1房間隔，成交價約548萬元，呎價約為14124元，買家為一名用家，原業主於11年11月份以約328萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約220萬元。
祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門市廣場1座高層C室，面積327方呎，2房間隔，日前獲一名區內首置客垂青，400萬元購入上址作自住之用，呎價為12232元，原業主於2011年以約182萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約高達218萬元。