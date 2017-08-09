﻿坐享恬靜樓景 雅景樓寬敞廳堂延展空間

九龍塘豪宅林立，當中筆架山一帶興建了不少老牌豪宅，雖然樓齡偏高，卻勝在單位實用率高，深受不少人士青睞。今次帶大家走訪坐落於義本道上的雅景樓，物業坐擁小學41校網優勢，而且，單位實用率高，景致怡人，環境旺中帶靜。



雅景樓位於筆架山義本道7號，在1965年入伙，樓齡52年，樓高12層，每層6伙，提供72個單位，數年前，物業曾進行外牆翻新工作，因此大廈外貌看上去很簇新。屋苑周邊的樓宇高度都偏低，並種有不少綠化植物，加上附近的義德道及筆架山道的車流量不多，環境讓人豁然開朗。配套方面，居民一向以專線小巴出入，往港鐵九龍塘站再前往目的地，或往又一城商場購物，班次頻密，另外，屋苑坐擁小學41校網，區內亦有不少國際學校。



馬上走入單位，大廳內籠偌大四正，整體裝潢包括地板及牆壁以白色為主，飯廳近走廊的牆身用上奪目的橙色，可作平衡之用外，再加上客飯兩廳各自掛上別致燈飾，令兩廳更壁壘分明。



房間兩邊窗通爽



客廳家具擺放也見戶主心思，細心留意會發現廳堂佈置具有中西特色，大部份家具，如餐桌椅、飾物櫃及茶几等都選用木製，將兩種截然不同的風格取出中庸之道。單位景觀主要是對面的住宅，如龍圃別墅、愚園及畢架山一號，由於樓層不太高，景觀尚算開揚。



房間方面，單位以3房間隔，寬敞的主人套房足以容納1張大牀，周邊空間仍見鬆動，戶主在牀尾擺放桌椅，方便工作。單位其中一房設有兩邊窗，一室明亮通爽，不但擺放了大牀及衣櫃，還放置1部鋼琴及電腦桌椅，可見一室的實用度高。還有一房內籠修長，單人牀貼向一邊牆身，窗前位置可作書枱用。



上述介紹的單位是雅景樓低層B室，實用面積1088方呎，以3房2廳連1套房間隔，另設1個工人房，業主現以1700萬元連車位放售，實用呎價約15625元。