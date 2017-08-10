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﻿觀瀾雅軒兩房月租1.8萬

2017-08-10 列印
  二手再錄市價租務個案，世紀21奇豐分行經理程子健表示，馬鞍山觀瀾雅軒5座高層D室，面積601方呎，2房間隔，望開揚景，以月租1.8萬元租出，呎租約30元，屬市價水平。據了解，業主於02年11月購入上址，當時作價189萬元，單位現以月租1.8萬元租出，業主可享租金約11.4厘。

　　祥益地產客戶經理林英傑表示，屯門豐景園1座高層7室，面積347方呎，2房設計，日前獲區內客承租，以1.16萬元租住單位，呎租為33.4元。

　　美聯區域經理羅敬業表示，將軍澳中心11座高層E室，面積384方呎，屬2房間隔，租金約1.56萬元，呎租約40.6元，據了解，業主於13年5月以約408萬元購得，按現水平租金計，回報率約4.6厘。
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