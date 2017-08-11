世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田濱景花園1座低層F室，面積546方呎，為3房1套間隔，望內園景，以680萬元沽出，呎價12454元。
據了解，原業主於13年1月購入上址，當時作價465萬元，持貨4年至今轉售，帳面獲利215萬元離場。
御皇庭呎價1.03萬
美聯營業經理陳添鑫表示，上水御皇庭3座低層G室，面積約為413方呎，2房間隔，約424.8萬元成交，呎價僅約為10286元，買家為一名上車客，原業主於13年8月以約300萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約124.8萬元。
中原分區營業經理陳輝麟表示，青衣翠怡花園11座高層B室，面積368方呎，以498萬元成交，呎價13533元，買家是區內分支家庭，原業主於90年以56.25萬元一手買入單位，現易手帳面獲利441.75萬元。
溱柏406萬成交
利嘉閣助理分區經理黃永全稱，元朗溱柏10座高層E室，面積約313方呎，採開放式設計，望市景，以406萬元獲首置客承接，呎價約12971元。據悉，原業主於13年9月，以約282.4萬元買入上述單位，持貨4年現轉手帳面獲利約123.6萬元。
中原高級分行經理朱偉雄表示，青衣藍澄灣1座中層H室，面積451方呎，2房間隔，以532.8萬元沽出，呎價11814元。