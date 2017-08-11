 Advertisement
  • 2017年8月11日 星期五
  • 30º
  • 78%
熱門： 興德學校林子健九寨溝英仙座流星雨樂華邨

日報新聞 > 地產

﻿盈利大廈一房月租1.28萬

2017-08-11 列印
  二手頻錄市價租務個案，香港置業首席區域董事江仕秋表示，黃大仙盈利大廈高層高層A室，屬1房單位，望海景，面積約307方呎，以月租約1.28萬元租出，呎租為41.7元，業主於15年5月以約400萬元購入上址，現享租金回報約3.8厘。

　　利嘉閣分行經理黃萬華表示，何文田天鑄2期2座低層D室，單面積約1237方呎，3房連套房間隔，望開揚景，獲租客以60000元承租，呎租約48.5元。據了解，原業主於16年4月以約3197.3萬元購入上述單位，現出租可享租金回報逾2厘。

　　中原分行經理卜穎芝表示，馬鞍山海柏花園5座中層B室，面積394方呎，兩房間隔，以14500元租出，呎租36.8元。據了解，業主於05年以188萬元購入單位，是次租出單位可享約9.3厘租金回報。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd