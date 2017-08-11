﻿盈利大廈一房月租1.28萬

利嘉閣分行經理黃萬華表示，何文田天鑄2期2座低層D室，單面積約1237方呎，3房連套房間隔，望開揚景，獲租客以60000元承租，呎租約48.5元。據了解，原業主於16年4月以約3197.3萬元購入上述單位，現出租可享租金回報逾2厘。
中原分行經理卜穎芝表示，馬鞍山海柏花園5座中層B室，面積394方呎，兩房間隔，以14500元租出，呎租36.8元。據了解，業主於05年以188萬元購入單位，是次租出單位可享約9.3厘租金回報。
屯門興德學校被揭有近三十名「影子學生」，疑有人使用虛假文書騙取政府資助。屯門警區重案組昨午首度派員到學校蒐證，取走該校學生申請留位記錄等文件。消息指，探員暫未能聯絡到校長陳章萍。校董會昨天發現教職員升...
2017-08-11
美國發生針對華人華僑的電話騙案，騙徒將電話號碼偽裝為中國駐三藩市總領事館（見圖）總機號碼，提醒當事人護照或簽證過期等情況，要求當事人轉帳匯款到指定帳戶繳納費用。總領館提醒華人華僑提高警惕，切勿輕信騙徒，有疑問應立即報警。 中國駐三藩市總領館周三表示，近日接獲逾二十名三藩市、洛杉磯、沙加緬度等地區華人華僑查詢電話，表示接到懷疑偽裝總領館總機撥出的電話，提醒當事人護照或簽證過期、被國際刑警組織通緝等情況；當事人按語音提示按鍵操作，或回撥其提供的電話號碼後，對方要求當事人轉帳匯款到指定帳戶繳納費用。 訛稱當事人護照過期 除駐三藩市總領館，駐紐約、洛杉磯、加拿大蒙特利爾...
2017-08-11
美國執法部門繼續調查總統特朗普團隊涉嫌通俄事件，聯邦調查局人員周三搜查特朗普前競選經理馬納福德名下一處物業；此外，聯調局上月亦突擊搜查馬納福德弗吉尼亞州寓所，檢走文件等資料，配合特別檢察官調查工作。 聯調局人員周三搜查馬納福德名下一處物業，馬納福德發言人證實有關消息，並表示馬納福德一如既往配合當局調查工作。 美國傳媒亦報道，聯調局上月二十六日黎明時份亦突擊搜查馬納福德弗吉尼亞州寓所，檢走稅務文件、外國銀行交易記錄等資料，配合特別檢察官米勒調查工作。 馬納福德曾任特朗普競選經理，惟牽涉入洗黑錢、私通外國醜聞，去年大選初期已退出競選團隊。特朗普長子唐納德早前揭發私底會見...
2017-08-11
據星島地產網報道，二手再錄上車客市價承接個案，祥益分行經理謝利官表示，天水圍栢慧豪園2座低層D室，面積498方呎，兩房間隔，日前獲區內首置客垂青，以473萬元購入作自住之用，呎價為9498元，屬市場價...
2017-08-11
北韓局勢轉趨緊張，北韓表示部署向關島附近海面發射導彈，美國聲言重重還擊，雙方隔空罵戰，令環球金融市場繼續動盪。美股杜指再度失守22000點關口，一度下挫173點，報21874點；納指亦大跌過百點，失守6300點水位。 杜瓊斯工業均指數收市報21844點，跌204點；納斯達克指數收市報6216點，跌135點；至於標普500指數則收報2438點，跌35點。滙控（005）美國預託證價格報75.41港元，較香港收市價跌1.09港元；中移動（941）美國預託證價格報86.20港元，較香港收市價跌0.80港元。 杜指失守兩萬二關 梅西百貨（Macy's Inc.）上季...
2017-08-11
今季英超破天荒在周五開鑼，阿仙奴於酋長球場擺下擂台迎戰李斯特城。槍手剛擊敗車路士勇奪社區盾士氣大振，兩名新兵哥拉辛拿斯和拿卡錫迪又蓄勢待發，料可順利取得開門紅。不過他們近三季聯賽主場鬥狐狸俱小勝一球，今仗勢難逃宿命，敲讓球主客和「-1」「和」。 兵工廠周日剛於社區盾先失一球，但憑客串中堅的新援哥拉辛拿斯頭槌破網，法定時間1:1逼和車路士，最終互射十二碼勝4:1捧走這項季前錦標。 兩大新兵開齋示威 該隊翼鋒禾確特矢言這場勝仗令他們對今晚英超揭幕戰信心大增：「我們已經準備就緒迎接新球季，今季對球隊來說實在太重要。不過我們在去季尾轉踢三後衞陣式，表現不俗，可望將強勢延續到今季。...
2017-08-11
香港人追求健康生活，不少人開始茹素，因此坊間素食店愈開愈多。尖沙咀厚福街新店2DP，以蔬菜及豆類製成素漢堡，賣相及味道都像牛肉漢堡，水準非常高，加上自家製茶味雪糕，成為茹素者開餐的熱點。 文、圖：朝朗...
2017-08-11
近年狂吸金嘅阿Bob（林盛斌），年賺過千萬又坐擁半億身家，育有三名小公主外，又成功追到個仔，成幸福人辦！惜大肚妻冒險佗B，患上妊娠糖尿，日打四支針，老公勁心痛。加上阿Bob主持嘅新節目《BigBoys...
2017-08-11
屯門興德學校爆出校政醜聞，已披露的事例，令人震驚。校方管理層涉嫌胡作非為，儼如獨立王國。警方重案組昨直搗該校蒐證，公眾期望徹查違法者，並繩之於法，而教育局須加強及革新審核學校機制，了解「興德」是否只是學界亂象的冰山一角。 興德學校被揭校政管理極度混亂，並非一朝一夕的事，導火線是兩名教師不滿被解僱開始，向教育局求助，隨後對該校校長的投訴，愈來愈多，終於紙包不住火，傳媒揭露校方有人涉非法行為，包括以「影子學生」騙取政府資助，甚至製作「假成績表」讓「影子學生」升班，連教師的聘用文件亦疑為偽造。公眾有理由懷疑，興德學校的問題並非只涉個別人士，有可能是集體行為。 根據現行教育條例，辦...
2017-08-11
梁家俊本已於上周日復課操馬，但日前他再到醫院作檢查，確保身體完全無礙後，至昨晨才重新投入工作。連續為多駒出試後，他收操時透露今季已為自己訂了四個目標，希望在不斷努力之下，能夠一一達成。 雖然梁家俊乃上...
2017-08-11