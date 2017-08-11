﻿舊居重生 簡約實用恍如新居

不少人對樓齡有數十年的市區樓宇，第一印象都離不開「殘、破、舊」，又或間隔設計不合時宜，「舊居」與亮麗居所似乎畫不上等號。但本次介紹的設計個案，設計師替一對年輕夫婦的一間老樓齡單位翻天覆地重新設計，以簡約實用主義作為基礎，打造成恍如新建樓宇般的年輕居停。



這間位於灣仔利榮大樓、實用面積約490方呎的單位，採2房間隔，樓齡已有40年以上，而且全屋間隔呈長方形，只有向街一側設有採光窗戶，其餘三邊皆為牆身，採光度明顯不足，於是戶主夫婦便邀請設計師Eric Fung，為全屋進行大翻新以及間隔改動，改善居所採光問題以及迎合戶主夫婦將來的生活所需。



單位現時只有戶主夫婦二人居住，而女戶主亦希望單位設計盡量做到簡約耐看、易於打理，因此Eric以淺灰、白作為單位的主要色調，另以易於打理的木紋地板及牆壁鋪砌單位，將最簡約的元素注入居所中。



簡約素白主調



為盡用單位每寸空間，設計師把全屋間隔拆掉重造，原來的間隔只有2間睡房設有窗戶，大廳為不見窗戶的「黑廳」，設計師把其中一間睡房納入廳區，主人房旁邊的空間再劃成多功能房，使大廳及主人房能同時「見光」。另外，設計師亦把廚房及廁所位置對調，並把廚房改作開放式廚房，與大廳共納同一空間，令地方更「見使」。



客廳一側放置了白色沙發，與背後淺灰色牆身產生對比作用，而電視牆則採用凹凸條子特色牆設計，並把主人房門隱藏其中，觀感簡潔劃一。另外，大廳原本空間狹窄，設計師借助天花滲光燈增加室內光度，使視覺上的空間感增加。



至於開放式廚房，設計師考慮到戶主夫婦是上班族，較少親自下廚，於是採用鋪上深啡色的防火木紋膠版的廚櫃，以及在廚房鋪上白色的油底玻璃，讓戶主更容易清潔廚房，並加強耐用度，而廚房及洗手間之間的位置亦放置煮食爐、洗衣機及雪櫃等家電，使空間運用更合理。



設和式風呂



戶主夫婦希望浴室設有日本風呂，但原裝的浴室部份位處開放式廚房位置，空間較窄，因此將浴室跟廚房對調位置，令浴室有足夠空間裝設日本風呂浴缸。另外，浴室部份位置亦鋪上馬賽克磚，增加美觀性。



多用途房由於沒有窗戶採光，因此設計師以玻璃牆作為屏隔，提升採光之餘，也減少單位的侷促感，戶主夫婦將來不排除會生育孩子，房間可改劃作孩子睡房，而玻璃屏隔設計正好讓戶主夫婦更方便照顧小孩。設計師在主人房加設鏡面衣櫃及油壓牀，增加貯物容量，而主人房窗戶正好對正街燈，因此特別加上窗簾避免光害。