﻿中半山君珀 複式4房雙套近擁公園眺維港

君珀坐落中半山堅尼地道4號，依山而建，是次參觀該廈1個高層複式單位，實用面積2392方呎，4房連雙套房間隔，據了解，屋主曾斥約300萬元豪裝，單位內擁典雅裝潢，更設特大平台，景觀近賞香港動植物公園及香港公園，遠眺維港煙花。



單幢豪宅君珀於2014年入伙，全幢只有50個單位，豪華會所附設泳池、健身室及宴會廳。該廈坐享11校網的優勢，附近有不少中、小學名校。交通方面，由屋苑駕車經花園道前往中環商業區，車程最快約5分鐘。



2,392呎300萬豪裝



這個複式單位，實用面積2,392方呎，甫入單位，便見大廳一排弧形玻璃窗，裝潢高貴，採光度高。據悉，業主曾斥資約300萬元豪裝，現場所見，大廳有不少歐陸風家具，客廳擺放了宮廷式的沙發及躺椅，襯以雲石牆身，瑰麗典雅。飯廳放有圓形餐桌及陳列櫃，主要用來擺放業主的心頭好，其中以2盞青花瓷的座枱燈最為特別。



步出廳外平台，馬上被眼前景物所吸引，近至動植物公園的綠化景，然後由禮賓府放眼遠眺，便是中環繁華商廈，飽覽維港煙花海，層次豐富。



大廳連接私家平台



複式下層設有1個套房，另外3個房間連1套房則位於上層。各房間均四正寬闊，放置雙人大牀及其他大型寢具後仍有充足的活動空間。戶主在牀邊擺放躺椅或單座沙發，閒時可以欣賞窗外景色。



美聯物業客戶經理李月卿表示，「君珀現時約有10個放賣盤，扣除當中2個特色單位後，標準單位平均實用呎價32,000元，近兩成連租約放售，入場費6,000萬元起。物業最近1宗成交錄於2015年9月，單位為高層B室，面積1,452方呎，造價6,783萬元，實用呎價46,715元。放租盤約有8伙，平均實用呎租70元，而現時介紹的高層B室屬物業入場租盤。」