 Advertisement
  • 2017年8月15日 星期二
  • 28º
  • 81%
熱門： 興德學校林子健九寨溝英仙座流星雨樂華邨

日報新聞 > 地產

﻿花都廣場兩房月租1.08萬

2017-08-15 列印
  二手再錄市價租務個案，中原副分區營業經理洪文鋒表示，粉嶺花都廣場1座高層A室，面積392方呎，2房間隔，以10800元獲承租，呎租27.6元。據悉，業主剛於今年以423萬元購入，是次租出單位可享約3.1厘租金回報。

　　祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門時代廣場A座中層4室，面積314方呎，兩房間隔，以1.08萬元租出，呎租34.4元。

　　利嘉閣分行經理黃萬華表示，九龍塘真能閣1期低層B室，面積約547方呎，以22000元連車位租出，呎租約40.2元。據了解，業主於12年7月以約600萬元購入，現出租可享租金回報約4.4厘。

　　世紀21(荃灣)分行市務推廣經理宋曉軍表示，荃灣環宇海灣5座中層F室，面積713方呎，3房連套房間隔，享海景，以月租2.8萬元租出，呎租約39.3元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd