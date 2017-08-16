﻿觀望濃減價增 元朗豪宅睇樓成交量俱轉靜

元朗西北區洋房業主態度硬淨，加上早前天氣惡劣及一手搶客，買家望而卻步，鮮少還價，令區內洋房近月交投淡靜。錦綉花園及加州花園已連續2個月僅錄單位數成交量，而8月迄今未錄成交。另外，一向交投疏落的夏威夷豪園及翠逸豪園亦於近月各錄1宗成交。



利嘉閣地產首席聯席董事劉喜燕表示，元朗西北洋房已連續2個多月交投偏靜，8月暫未有二手成交。7月份僅錄13宗，而6月份亦只得10宗。由於區內業主叫價大多參考早前的高位造價，高於銀行估價一至兩成，令買家無法接受，樓市交投自5月後急速冷卻，雙方拉鋸。目前區內貼市價洋房盤源短缺，長時間交投淡靜亦令不少準買家相信樓價有下調空間，持續觀望，暫緩入市。另外，早前天氣惡劣，加上有區內新盤搶客，進一步拖慢二手交投。雖然業主現時已停止反價，但大多仍然堅持，議幅僅2%內。近月亦有1宗破頂成交，但情況特殊；另外，亦有個別低市價易手，但只屬罕有案例。目前睇樓人流偏靜，買家即使睇樓後亦極少還價，反應冷淡。



錦綉花園無睇樓915萬



劉喜燕續指，錦綉花園8月初未有成交，而7月共錄6宗買賣，平均實用呎價11200元。其中K段4街一對單號孖屋，實用面積各848方呎，原業主放盤1個月，後反價100萬元至2200萬元，以同類破頂價獲內地買家承接。由於是次交易以買賣公司形式進行，買家可慳稅近660萬元，因此不介意高價承接。對上同類最高造價約990萬元。雖有人反價，但亦有業主減價至低市價忍痛割愛。該單位為G段2街單號屋，實用面積850方呎，業主因私人理由急售單位，一開始即以950萬元低市價放盤，最終主動減價35萬至915萬元無睇樓下沽出，前後僅一星期。對上同類成交價約970萬元，是次轉售低市價近6%。現時，錦綉花園共有50個放賣盤，當中以1000方呎左右入場單位為主，近10伙連租約放售，平均實呎叫價11000元，入場費950萬元起，實用面積1138方呎。



加州花園累減200萬沽



於6月份只錄1宗成交的加州花園，雖然仍然偏靜，但7月表現不俗，錄5宗成交，平均實用呎價9742元，當中2宗屬面積較大的加州豪園。據劉氏所述，加州花園於上月錄得翠松路單號屋劈價易手，實用面積1377方呎，原業主放盤1年，由最初開價1600萬元減至1550萬元，經議價後最終大手減價150萬至1400萬元沽出，減幅高達一成。對上半年內同類造價約1450萬元，是次成交略低市價3%。現時，加州花園約有40伙放售，當中以1370方呎單位佔最多，連租約放售近一成，平均實呎叫價9850元。屋苑入場費約950萬元，為實用面積967方呎。



夏威夷豪園上月一買賣



據中原地產資深分區聯席董事龍智峰透露，向來交投較疏落的夏威夷豪園7月迄今錄得1宗成交，為C段單號屋，實用面積1037方呎，物業早於2015年7月放售，在業主企硬下，以1000萬元無議價成交，實用呎價9643元。



對上1宗同類成交錄於5月，當時造價僅888萬元。夏威夷豪園全部單位面積劃一1037方呎，現約有7個放盤，平均實呎叫價12000元，入場費約1000萬元。另外，小型屋苑翠逸豪園7月迄今罕有錄得1宗成交，為單號屋，實用面積1513方呎，造價1750萬元，實用呎價11566元。