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﻿泓景臺兩房月租1.9萬

2017-08-16 列印
  二手再錄市價租務個案，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣泓景臺2座中高層E室，單位面積471方呎，採兩房間隔，剛以19000元租出，呎租40元。

  據了解，業主於12年以430萬元買入單位，是次順利租出單位，可享高達5.3厘租金回報。

　　祥益地產區域董事林偉光表示，屯門康景花園A座高層4室，面積315方呎，由區內分支家庭租住，月租9000元，呎租28.6元。

　　香港置業首席高級營業經理植光遠表示，牛頭角淘大花園K座低層5室，2房間隔，望內園景，面積約391方呎，以約1.45萬元租出，呎租約37.1元，業主於09年12月以約192萬元購入上址，現享回報約9.1厘。
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