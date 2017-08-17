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﻿御龍山三房1300萬易手

2017-08-17 列印
  中原地產副分區營業經理梁廣成表示，御龍山最新錄3座高層B室易手，面積769方呎，三房連套間隔，以1300萬元易手，呎價16905元。原業主於2008年以960萬元購入單位，持貨約9年，是次易手賬面獲利約340萬元，單位升值約35.4%。

　　利嘉閣地產分行首席聯席董事劉鵬昌透露，馬鞍山銀湖‧天峰5座高層A錄得成交，面積964方呎，為三房兩廳間隔，以1350萬元易手，呎價14004元。

　　據悉，業主於在2009年6月，以約740.4萬元買入上述單位，轉手帳面獲利約609.6萬元，賺價約82%。

　　香港置業分行首席分區董事溫智力表示，太古城夏宮閣高層H室錄得租賃成交，單位屬3房間隔，面積702方呎，向西北望內園景，以約2.85萬元獲承租，呎租約40.6元。業主於2007年12月以約565萬元購入上址，按現租金水平計算，租金回報約6.1%。
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