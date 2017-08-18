﻿屋苑錄首置客議價承接

據星島地產網報道，二手再錄首置客市價承接個案，利嘉閣助理分區經理黃永全稱，元朗翹翠峰1座低層G室，面積約822方呎，採三房設計，經議價後以758萬元獲首置客承接，呎價約9221元。據悉，原業主在2009年5月，以約288.7萬元買入上述單位，持貨8年，現轉手帳面獲利約469.3萬元。



蔚藍灣畔1012萬沽



美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳蔚藍灣畔6座高層E室，面積722方呎，屬三房一套連多用途房間隔，獲同區客承接，成交價約1012萬元，呎價約14017元，屬市價。原業主於11年6月以約665萬元購得，是次轉手帳面獲利347萬元。



中原資深區域營業經理方翰達表示，大埔昌運中心1座低層F室，面積339方呎，兩房間隔，以433萬元易手，呎價12773元。據悉，原業主於03年以82萬元購入單位，持貨14年，是次沽出單位帳面獲利351萬元離場。



兆畦苑兩房「即睇即買」



祥益地產營業董事胡志偉表示，屯門居屋兆畦苑錄區內首置客「即睇即買」，為A座高層13室，面積489方呎，兩房設計，以313.8萬元（居二市場價）購入作自住，呎價為6417元，屬市價成交。原業主於90年以約28.69萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約285.11萬元。



世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，天后海都洋樓低層D室，面積850方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以998萬元承接，呎價11741元，屬市價水平。據了解，原業主於2007年12月購入上址作自住用途，當時作價378萬元，持貨至今沽售，帳面獲利620萬元離場。