 Advertisement
  • 2017年8月19日 星期六
  • 29º
  • 82%
熱門： 雙學三子林子健興德美食博覽劉皇發

日報新聞 > 地產

﻿卓爾居兩房月租1.3萬

2017-08-18 列印
  二手再錄市價租務個案，祥益地產高級客戶主任巫嘉露表示，屯門卓爾居2座低層B室，面積511方呎，兩房間隔，以1.3萬元租出，呎租25.4元。

　　世紀21首選置業董事溫略丹表示，堅尼地城泓都1座高層F室，面積496方呎，兩房間隔，月租為2.7萬元，呎租54.4元。據了解，業主於08年以952萬元購入單位，是次租出單位可享約3.9厘租金回報。

　　美聯聯席區域經理方玉冰表示，港島西Imperial Kennedy低層C室，面積約為387方呎，一房間隔，並以約2.2萬元成交，呎租約為56.8元。租客為外籍人士，業主於13年以約711.6萬元購入上述物業，以目前租金水平計算，租金回報約3.7厘。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd