﻿簡意自然風 打造休閒時尚家居

香港人生活忙碌，每天於鬧市穿梭，回家當然想在安樂窩好好享受寧靜寫意時光。是次介紹的設計個案採意式風格，設計師在單位加入了大自然元素，為屋主夫婦打造休閒時尚家居。單位間隔改動不大，設計師主要改動開門位置，使間隔更為實用，易於擺放傢俬。



今次介紹的室內設計個案位於大潭豪宅紅山半島，分層單位實用面積1,575方呎。戶主希望居所有融入大自然的感覺，鍾情意式簡約設計，於是請來設計師Kenneth操刀。單位由夫婦二人和2歲小朋友居住，戶主父母亦會間中在此留宿，故設計師保留了原則3房間隔。



設計師在大廳運用了不少雲石素材，設計高貴典雅，盡顯豪宅氣派。大廳鋪有米色雲石地磚，木系電視組合櫃亦以大白色雲石襯托，2組白色沙發前方則置有深棕色雲石茶几，互相映襯。客飯兩廳天花的燈槽均滲出柔和光線，融合兩廳，視覺上更連貫。由於大廳空間寬敞，戶主希望擺放大型家具。飯廳貫徹客廳的設計風格，用上雲石和木系家具，置有圓形雲石餐桌，與客廳的茶几款式相同，另掛有水晶吊燈，予人和諧悅目之感。



假天花滲柔光



設計師亦在不少地方用上鏡面材料，增強大廳的空間感和整體的設計感。客飯兩廳中間位置為走廊通道，設計師特意在此加裝隱形門，配以木系特色圍身設計的貯物櫃，亦可作特色牆，將客廳和飯廳完美融合。設計師表示，用上大量木系材料是希望營造大自然的感覺。廚房位於餐桌後方，以玻璃作分隔。由於戶主滿意廚房原先的設計，而且裝潢簇新潔淨，保養良好，並考慮到環保因素，廚房沿用上手設計。



房間方面，單位間隔為3房1套，主人房原設有衣帽間，惟戶主希望打破固有傳統衣帽間的設計，設計師於是拆掉衣帽間的間隔牆，並更改開門入口方向，空間更顯闊落，易於佈置。設計師特意訂造木系大櫃，提供充裕空間收納衣物，另設有擺放飾物的位置，可點綴寢室。房間鋪有暖色調木地板，牆身貼有特色牆紙及牀頭圍身，打造具優雅氣息的寢居。



設開放式衣帽間



另外2間睡房作了少量改動，更改了開門位置，設計師巧妙利用牆身，衣櫃闊度延伸至整幅牆，大大增加房間的實用性。由於小朋友只有2歲，還未可獨自就寢，房間設計以實用為主，留待小朋友長大後使用。房間設計與主人房如出一轍，同樣置有木系多用途衣櫃，中間可擺放裝飾品，使設計不致過於單調和帶來壓逼感。另一睡房的衣櫃配有雲石紋裝飾板，設計師特別一提，戶主父母喜愛看電視，故在衣櫃加設電視機。