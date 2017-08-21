﻿紅磡昇御門1,623呎 盡覽維港都會

紅磡昇御門是區內新晉豪宅之一，樓齡約5年，2座物業以拱形門廊設計，輕易成為區內地標住宅。是次帶大家參觀屋苑的高層放盤，實用面積1,623方呎，大廳及房間皆向西南方，從偌大玻璃窗外望，眺望維港煙花景致。



馬上步入大屋，這放盤為實用面積1,623方呎，先經過玄關，大廳地板及牆身皆以雲石佈置，加上一列大玻璃窗之優勢，令一室更見通透寬闊。現場所見，整個廳空間偌大，主要分為客廳、飯廳及放了鋼琴的小偏廳，其中飯廳置有餐桌及椅，旁邊的玻璃鏡牆身，更可反照窗外風景呢！



4房雙套向西南



客廳外連露台，近望紅磡市景，如理工大學及黃埔花園等，甚至對岸的港島多項標誌性建築，如灣仔會展及中環國際金融中心等，遇上大時大節，安坐家中欣賞煙花匯演也沒有難度。



放盤少於10伙



間隔方面，單位採用4房連2套房間隔，其中主人套房面積寬敞，即使擺放了大牀、貯物櫃及衣櫃後，仍有位置擺放按摩椅。事實上，所有房間都設偌大窗戶，景觀與大廳相若，對正香港繁華景色。



位於漆咸道北388號的昇御門，由2座大廈組成，提供334個單位，間隔由開放式至4房不等，屋苑基座設有購物商場，而屋苑的住客會所，設有室外恒溫泳池及健身室等設施。



利嘉閣地產客戶經理鄭泰景表示，昇御門成交不多，6月未有成交，而7月錄約2宗買賣，平均實用呎價約17,000元。現時約有60個放盤，當中的4房雙套放盤更寥寥可數，少於10伙，此類大單位最平放盤叫價約3,200萬元起，而同區的摩天豪宅海名軒，同類型單位入場價約4,800萬元起。