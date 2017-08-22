﻿睇樓人流穩 何文田豪宅叫價硬淨議幅約2%

何文田豪宅市場於8月炎炎夏日冰封，交投淡靜，由上月全月的11宗成交，跌至本月中的2宗。大部份二手業主惜售企硬，買家睇樓後大多維持觀望，雙方拉鋸。當中半山壹號及君頤峰均只暫錄1宗易手，分別為大額及破頂成交，其餘屋苑如爵士花園則仍未發市。



中原地產高級分區聯席董事余社朝表示，以二手私樓計算，何文田區8月迄今僅錄2宗買賣，而7月亦只錄11宗成交，氣氛平平。區內業主雖然停止反價，叫價升幅放慢，但由於持貨力強，加上換樓成本高，故態度仍然硬淨，議幅狹窄，大多僅得2%內。上月剩餘筍盤被市場消化後，目前區內市價盤及鎖匙盤均相當罕有。例如本月成交單位均放盤達1年之久，當中君頤峰更有單位於無樓睇下成交。選擇少兼議幅窄，買家暫緩入市。雖然睇樓人流持續，但還價反應冷淡；反而最近租務暢旺，睇樓人士大多為租客，目前租買睇樓比例約6比4。



半山壹號4777萬易手



以區內其中1個指標豪宅屋苑半山壹號為例，8月迄今僅錄1宗沽售。余社朝指，該單位為10座高層，實用面積1975方呎，原業主放盤1年，僅微議價23萬元，以4777萬元理想價沽出，實用呎價24187元。回顧7月，屋苑亦只錄1宗成交，為9座中層單位，實用1975方呎，原業主放盤近4年之久，逐步加價150萬至3950萬元市價沽出，實用呎價20000元。半山壹號現只餘80個放賣盤，以3房戶為主，約40%連租約放售，平均實呎叫價約21800元，細3房入場費約1950萬元、4房入場費由2300萬元起。



君頤峰3房連租約每呎2.1萬



余社朝續指，君頤峰雖然打破7月份零成交悶局，但8月迄今僅錄1宗買賣，屬破頂價。該單位為1座高層D室，實用面積842方呎，3房1套間隔，以1800萬元連租約無睇樓易手，實用呎價21378元，創同類造價新高。



屋苑對上成交錄於6月，亦僅1宗，為6座中層D室，實用811方呎，造價1600萬元，實用呎價19729元，屬市價。君頤峰現只有36個放賣盤，以3房戶為主，近半數連租約放售，平均實呎叫價約21500元。目前3房戶入場費約1600萬元，外望天橋；2房戶入場費由1800萬元起，外望內園景。



爵士花園僅25伙放售



據香港置業營業經理麥志盆表示，爵士花園8月迄今亦未破蛋。7月份亦只錄1宗買賣，為2座高層D室，實用面積859方呎，3房1套間隔，外望園林。原業主以原價1700萬元無議價兼無睇樓下易手予換樓買家，實用呎價19790元，屬市價。屋苑現約有25個放賣盤，3房戶佔多，近3成連租約放售，平均實呎叫價19500元，入場單位3房間隔，叫價1600萬元連租約放售。