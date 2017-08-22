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﻿星河明居三房月租2.2萬

2017-08-22 列印
  二手再錄市價租務個案，世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，鑽石山星河明居E座高層6室，面積593方呎，3房連套房間隔，望開揚景，經議價後成功以月租2.2萬元租出，呎租37.1元。據了解，業主於11年以465萬元購入，回報率約5.7厘。

　　Q房網聯席董事招潔冰表示，柴灣杏花邨27座高層4室，面積497方呎，屬2房間隔，望海景，獲租客以1.83萬元租入，呎租約36.8元，業主於14年12月以683.8萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報逾3厘。

　　祥益分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊美湖居4座中層D室，面積540方呎，3房設計，以1.14萬元租出，呎租為21.1元。另外，同區居屋天愛苑A座高層6室，面積435方呎，以1.05萬元租出，呎租24.1元。
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