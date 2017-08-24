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﻿荃灣廣場三房月租1.95萬

2017-08-24 列印
　　二手再錄市價租賃個案，令放租盤源漸見收窄。世紀21市務推廣經理宋曉軍表示，荃灣廣場2座低層G室，面積552方呎，3房間隔，以月租1.95萬元租出，呎租約35.3元。

　　祥益地產分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊美湖居6座低層E室，面積441方呎，屬兩房間隔，業主放盤僅一星期，獲區內客以1.08萬元租住，呎租約24.5元。

　　美聯營業經理劉偉健表示，牛頭角淘大花園M座高層3室，面積322方呎，屬兩房單位，以1.42萬元租出，呎租約44元。

　　據了解，業主上月斥資約470萬元購入上述單位，按現水平租金計，回報率3.6厘。

　　中原地產分行經理潘婉兒表示，粉嶺牽晴間8座低層D室，面積384方呎，兩房間隔，以1.05萬元租出，呎租27.3元。
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