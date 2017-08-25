﻿屋苑錄用家市價入市

祥益地產客戶經理古文彬表示，屯門居屋兆康苑O座高層6室，面積414方呎，兩房間隔，以392萬元（自由市場價）購入作自住之用，呎價為9469元，屬市場價成交。
維景灣畔呎價1.49萬
中原副分區營業經理柯勇表示，將軍澳維景灣畔15座高層H室，面積516方呎，採兩房間隔，以768萬元易手，呎價14884元。原業主於2004年3月以240萬元買入上址，持貨逾13年，現易手帳面獲利528萬元離場。
利嘉閣聯席董事梁敬嚴稱，將軍澳新都城1期6座高層B室，面積約364方呎，為兩房間隔，以590萬元轉手，呎價16209元，屬市價。據了解，原業主於10年4月以236萬元購入物業，現成功轉售，帳面獲利354萬元。
祥益地產高級區域經理黃肇雯表示，天水圍居屋天頌苑M座高層7室，面積426方呎，獲區內新婚客垂青，以386萬元（自由市場價）購入上址作自住之用，呎價為9061元。
名采策略客戶經理施俊文表示，北角丹拿道友福園中層B室，面積393方呎，兩房設計，獲用家斥資以533萬元易手，呎價為13562元。原業主於09年9月以225萬元購入，持貨7年多帳面賺利308萬元離場。
新都城兩房590萬沽
世紀21奇豐分行經理莊瑞生表示，馬鞍山曉峰灣畔1座低層A室，面積482方呎，兩房間隔，望園景，以600萬元易手，呎價12448元。