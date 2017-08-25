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﻿屯門時代廣場一房1.2萬租

2017-08-25 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門時代廣場C座低層3室，面積325方呎，1房間隔，以1.2萬元「即睇即租」，呎租36.9元。

　　Q房網聯席營業董事林子雯表示，北角莊士維港軒高層A室，面積326方呎，屬1房間隔，望全海景，獲租客以1.8萬元租入，呎租約為55.2元，業主於07年11月以283萬元購入，按買入價計算，租金回報高約7.6厘。

　　世紀21奇豐高級分行經理李仕明表示，大圍金禧花園3座高層B室，面積314方呎，2房間隔，望城市景，以月租1.68萬元租出，呎租約53.5元。

　　祥益地產高級客戶經理陳秀春表示，屯門居屋兆軒苑A座高層17室，面積376方呎，月租8500元，呎租22.6元。
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