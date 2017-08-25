﻿型格智能居 簡約時尚 底調奢華

今時今日，全球廣泛討論「智慧城市」，利用科技與城市發展結合，令人類有更美好的生活。這個概念已為大勢所趨，更有不少人從家居入手，為自己的居所變身成智能家居。今次這個設計個案，不單是以低調奢華為設計意念，更加入智能家居系統，令戶主一家四口的生活質素得以提升。



今次帶大家參觀的設計單位位於將軍澳天晉II，實用面積942方呎，間隔採用4房連套房2廳設計。然而，對於曾經在西貢獨立屋居住過的戶主一家四口而言，新居面積及空間始終都較舊居為細，因此邀請室內設計師Eric Fung為新居「增值」，在原來間隔不變的情況下將空間擴闊，同時要符合年輕戶主夫婦要求，讓現代經典氣息與智能家居並重。



天花滲柔光添温暖



長形大廳鋪設木地板，配上天花滲出柔和燈光，讓人踏入這空間就有洋溢溫暖的感覺。客飯兩廳各有不同風格，令兩區看上去更分明。客廳方面，不論是電視牆，沙發、咕o臣，以至地毯，主調都圍繞藍色及黑色色系，當中電視牆中央位置，用上藍色直條捫布板並用作掛上電視機，取代了傳統大型電視組合櫃所帶來的壓逼感及笨重，兩邊則用了灰白橫紋牆身，增加層次感。



客廳的用色以冷色調為主，而飯廳的設計則特意為此而作出平衡。飯廳多數運用木製家具帶出平實感覺，一邊牆身加裝了懸空設計的貯物櫃，廳區中央擺放6人座餐桌椅，餐桌吊燈以鎢絲燈膽造型呈現，增添型格又有復古感。



設計師將其中1間毗鄰飯廳的房間，闢作半開放式書房之用，並將部份牆身拆走改裝屏風，需要時將屏風關上，方便男戶主在書房內專心工作，而平時打開屏風，則可以增加大廳可用面積。



走廊盡頭的主人套房，地台被升高至窗台水平，以電動油壓操作的地台可增加貯物空間，曲尺形窗邊分別成為小型工作間及梳妝台，可與外面景觀更親近。



至於戶主的兩名子女各據約60方呎的睡房空間，設計師在每間孩子睡房分別設置了高架牀，牀下為書桌及貯物櫃，窗台位置為閱讀間，房門旁邊放了一個鏡面衣櫃，地盡其利。此外，2房之間部分牆身亦打通，並以趟門分隔，可讓他們一方面有充裕的活動地方，另一方面為他們打造私人空間。



鋼線條點綴空間



綜觀整個單位，可發現設計師用上大量香檳金鋼線條作為點綴室內的細節，令廳堂及房間的色溫提升，也令環境增添豪華，回應了戶主低調且不浮誇的要求。



再者，男戶主為單位引入一套智能家居系統，系統集多個功能，例如會隨外面環境天氣變化而自動調節屋內空調及窗簾開關，室內裝有多個感應器，利用紅外線感應人體存在，自動控制燈光。另外，客廳的音響設備亦連接該系統，周圍燈光更可隨音樂的節奏有不同變化，讓家人享有優質生活。