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﻿海濱南岸三房885萬沽

2017-08-29 列印
  利嘉閣地產分行助理分區經理陳維進表示，黃埔海濱南岸7座中層B室，面積593方呎，三房間隔。業主原開價940萬元，議價後以885萬元沽出，呎價14924元。據了解，原業主於2007年12月以約608.4萬元購入，持貨至今成功轉售，帳面獲利276.6萬元，物業升值約45%。

　　美聯物業分行首席高級營業經理陳勁匡表示，馬灣珀麗灣2期6座中層G室，面積531平方呎，2房間隔，獲同區租客斥約600萬元上車，呎價11299元。原業主於2002年12月斥資約174.2萬元購得，是次轉手帳面獲利約425.8萬元，升值逾2.4倍。

　　美聯物業分行助理區域經理周志強表示，粉嶺雍盛苑A座低層1室，三房間隔，面積645方呎，以約396萬元成交，呎價約6140元。
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