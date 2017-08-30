﻿入市步伐放慢 山頂南區豪宅 睇樓成交量俱轉靜

山頂及南區踏入第三季後交投持續偏軟，成交量大幅回落，由上月7宗跌至本月僅1宗。區內代理表示，由於樓價已達一定程度升幅，買家需要時間消化；加上天氣不穩，暑假旅遊季及股市波動等因素，亦有礙買家睇樓，放慢入市步伐。



美聯物業區域聯席董事方富義表示，山頂南區於第三季中期持續交投淡靜，8月迄今僅暫錄1宗沽售，為坐落於淺水灣道21A至21D號的老牌豪宅冠園，當中一個低層D室實用面積1780方呎，以4350萬元連1車位及租約易手，實用呎價24438元，屬市價。原業主於2007年以2320萬元購入，持貨10年帳面獲利2030萬元。7月份成交量亦處於低水，僅錄7宗沽售，較6月的14宗大減一半；但成交多屬大額單位，總金額達12.56億元，包括月尾1間MOUNT NICHOLSON雙號洋房，實用面積8050方呎，以6.45億元一手沽，實用呎價達80124元，並錄2宗二手破頂價成交。當中尤以陽明山莊跑贏大市，7月共獲4宗成交，總金額近2.7億元，創2年來單月成交宗數及金額最高紀錄。



陽明山莊呎價破3.7萬



方富義續指，區內豪宅市場非常淡靜，相信是樓價已上升了一定程度，買家需要時間消化。若與年初比較，區內分層單位已升價達20%，洋房則升價約一成。加上暑假期間天氣不穩，又適逢旅遊旺季，睇樓人流較上兩個季度下跌近四成。還有，最近股市波動，亦減低買家入市意欲。



上月逆市而行的陽明山莊，本月暫未錄易手個案。方氏指，陽明山莊於7月共錄4宗成交，全屬標準單位，平均實用呎價32713元。當中一個17座高層91室，實用面積2188方呎，以8161.24萬元易手，實用呎價37300元，創屋苑呎價歷史新高。陽明山莊現時只有44個放賣盤，僅三成貼市價放售，連租約放盤則佔整體45%，標準單位平均實呎叫價29000元。目前2房戶入場費2300萬元，3房入場費3800萬元連1車位，4房入場費達6100萬元連1車位。



淺水灣道56號僅五盤放售



方富義又透露指，洋房屋苑淺水灣道56號於8月迄今未錄沽售。7月則錄1宗，為雙號洋房，實用面積2621方呎，以1.9億元連1車位易手，實用呎價達72491元，創屋苑呎價歷史新高。原業主於2006年以4700萬元購入，持貨11年帳面獲利1.43億元。屋苑對上最高呎價錄於2011年，一個單號屋以實用呎價65900元易手。屋苑最近於5月份錄得2宗成交，平均實用呎價47449元。當時呎價最高的一個實用2131方呎單號洋房，以1.05億元成交，實用呎價亦不過49273元。淺水灣道56號現僅餘5個放盤，最平單位為一個實用2131方呎的1層高平房，現時叫價1.25億元連2車位交吉放售，實用呎價58658元。



浪琴園兩房2200萬入場



據利嘉閣地產分行經理梁志偉所述，近月山頂南區交投轉靜，二手成交量大幅下滑。以位於大潭道38號的浪琴園為例，屋苑於8月迄今仍未破蛋；對上成交錄於6月，共2宗，平均實用呎價21760元。當中一個1座高層B單位，實用面積1077方呎，2房1套間隔，以買賣公司形式獲用家斥資2300萬元承接，實用呎價21356元，創屋苑同類型單位造價新高。浪琴園現時約有19個放盤，當中3房戶型數量最多，近三成連租約放售，標準單位平均實呎叫價23500元，最低叫價為一個2房單位，連1車位叫價2200萬。3房單位入場費約2700萬元，4房入場費3200萬元起。