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﻿博仕臺兩房月租2.1萬

2017-08-30 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網聯席董事莫遜雯表示，西營盤博仕臺低層A室，面積483方呎，屬2房間隔，望學校景，獲租客以2.1萬元租入，呎租約為43.5元。據了解，業主於14年12月以約550萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報達4.5厘。

　　祥益分行經理林家倫表示，天水圍嘉翠湖居2座低層E室，面積448方呎，以1萬元租出，呎租為22.3元。

　　香港置業助理分區董事陳銘銳表示，將軍澳峻瀅2座中層C室，面積約498方呎，議價後以約1.48萬元租出，呎租約29.7元，業主於12年7月以約374.5萬元購入上述單位，現享回報約4.7厘。

　　美聯助理區域經理黃遠基表示，九龍灣德福花園U座低層14室，面積494方呎，以約1.65萬元租出，呎租約33.4元。
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