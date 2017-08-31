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﻿河畔花園一房月租1.05萬

2017-08-31 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原副分區營業經理招錦昌表示，沙田河畔花園A座高層7室，面積242方呎，一房間隔，議價後以10500元租出，呎租43.4元。業主於10年12月以185萬元購入單位，是次租出單位可享約6.8厘租金回報。

　　祥益客戶經理林英傑表示，屯門居屋兆麟苑B座中層3室，面積401方呎，以9800元租出，呎租為24.4元。

　　香港置業首席聯席董事黃浩存表示，奧運站浪澄灣7座中層B室，2房間隔，面積約556方呎，以約2.3萬元租出，呎租約41.4元，業主於14年6月以約825.3萬元購入上述單位，現享回報約3.3厘。

　　美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳帝景灣7座高層A室，面積761方呎，屬3房間隔，月租2.72萬元，呎租約35.7元。
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