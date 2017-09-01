﻿屋苑錄用家市價承接

祥益區域董事經理袁思賢表示，屯門市廣場6座高層D室，面積515方呎，三房設計，獲區內首置客承接，以578萬元購入作自住之用，呎價為11223元，屬市場價成交。原業主於14年以約378萬元購入，帳面獲利約200萬元。
屯廣三房578萬沽
中原高級區域營業經理許秋偉表示，馬鞍山銀湖．天峰2座中層D室，面積795方呎，望海景，議價後以1100萬元易手，呎價13836元。
據悉，原業主於12年以738萬元購入單位，持貨約5年，是次沽出單位面獲利362萬元離場。
利嘉閣首席聯席董事姚頌溏表示，深井碧堤半島1座中層F室，面積約567方呎，為兩房間隔，望山景，是次獲區外換樓客以639.5萬元購入自住，呎價約11279元。據了解，原業主於12年7月，以402萬元購入上述單位，是次轉手帳面獲利237.5萬元。
美聯區域經理吳長捷表示，灣仔囍滙2座中層H室，面積約為442方呎，為一房間隔，以約1078萬元獲承接，呎價約為24389元。
原業主於13年12月份以約844.7萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約233.3萬元。
宇晴軒呎價1.55萬
香港置業高級聯席董事曾家輝表示，長沙灣宇晴軒6座高層E室，面積484方呎，以約750萬元易手，呎價約15496元，買家為外區首置客。