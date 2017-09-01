﻿上水名都兩房月租1.08萬

Q房網營業經理陳諺東表示，西灣河嘉亨灣6座低層H室，面積492方呎，兩房間隔，望市景，以2.05萬元租出，呎租約為41.7元。
據了解，業主於05年5月以約345萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報約7.1厘。
世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，牛池灣峻弦2座中層A室，面積1340方呎，三房連工人房間隔，望開揚景，以3.7萬元租出，呎租27.6元。據了解，業主於11年購入上址，當時作價1810萬元，業主可享租金回報約2.5厘。
港島東老牌豪宅商場淪為違法貨倉！北角城市花園商場內店舖不多，有租戶違反地契，將多個舖位改作貨倉，假日時把貨物擺滿商場通道，甚至堆出街。居民及區議員擔憂走火通道受阻，一旦發生火警便逃生無路，曾多次投訴消...
2017-09-01
新華社報道，中共中央政治局昨日召開會議，決定中國共產黨第十九次全國代表大會（十九大）將於本年十月十八日在北京召開，由總書記習近平主持會議。屆時將選舉產生新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。 報道指，政治局昨日的會議中決定，中共十八屆中央委員會第七次全體會議將於十月十一日在北京召開，屆時將通過於十月十八日召開十九大。屆時將選出新一屆的中央委員會及中央紀律檢查委員會的中共中央委員、候補委員和中紀委委員等人事安排，目前已展開相關籌備工作。 報道同時強調，十九大是在全面建成小康社會決勝階段、中國特色社會主義發展關鍵時期召開的一次十分重要的大會。大會將以馬克思列寧主義、毛澤...
2017-09-01
昨日是英國已故威爾斯皇妃戴安娜逝世二十周年，威廉王子周三偕同妻子劍橋公爵夫人凱特、胞弟哈里王子到肯辛頓宮弔唁亡母，各人更步出宮外，與專程前來悼念戴安娜的民眾交談。 威廉夫婦、哈里周三冒雨前往戴...
2017-09-01
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田第一城37座低層D室，面積304方呎，兩房間隔，望內園景，以458萬元易手，呎價15066元。 祥益區域董事經理...
2017-09-01
受惠美國最新消費者開支及工資加快上升，以及中國8月份官方製造業採購經理指數（PMI）進一步擴張，帶動投資者對經濟前景的樂觀情緒，利好大市走勢。美股杜指早段曾升93點，逼近22000點關口。另外，美國總統特朗普重申，美國經濟增長可達3%以上，但「股神」巴菲特對此則持保留態度。 杜瓊斯工業平均指數收市報21952點，升59點；納斯達克指數收報6428點，升60點。滙控（005）美國預託證價格報75.74港元，較香港收市價跌0.26港元；騰訊（700）美國預託證價格報331.02港元，較香港收市價升2.02港元。 美國7月份的消費者開支升幅，由6月經向上修訂後的0.2%，...
2017-09-01
德國今晚世界盃歐洲區外圍賽C組將遠征捷克，球隊大軍名單中有十七人為今夏洲際國家盃的奪冠功臣，其餘七人為原有主力。教練路維賽前誓言要提早出線，日耳曼軍團今仗勢大勝實力平平的捷克，取讓球主客和讓一球「客勝」。 （有線64、203台周六凌晨2:45直播） 今夏德國洲際國家盃奪冠陣容中，射手史甸度、前鋒迪姆華拿和中場哥列斯卡等十七人都入選今次大軍名單，配合國家隊老臣子湯馬士梅拿、奧斯爾、卻奧斯、馬里奧高美斯等各位置競爭激烈，一眾新舊將勢把握機會表現自己，特別在拜仁慕尼黑被投閒置散的湯馬士梅拿，志矢延續在C組轟入五球的大順腳風。 黑鷹於C組六戰全勝，以十八分穩居榜首，直接晉身...
2017-09-01
近年流行e-Learning，用平板查字典、睇書、學外語等等變得相當普遍，新推出的10.5吋iPad Pro界面簡單易用，配搭專屬Smart Keyboard及Apple Pencil，無論文書定畫圖...
2017-09-01
J2台的旅遊節目《3日2夜》好受年輕觀眾歡迎，因為有靚景又有索爆女主持輪流登場，嚟緊就有陳庭欣（Toby）、朱智賢（Ashley)、鄺潔楹(Judy)及周佩婷(Angel)着泳衣「派糖」贈觀眾。剛過3...
2017-09-01
香港廢物回收成績，認真羞家！不少人把回收箱當垃圾桶，弄至污穢不堪，令人反胃，不但影響正常的回收程序，變成環境的污點。當局不能視若無睹，須雙管齊下，先加強公民教育，後提出檢控，盡早撥亂反正。 一個環保團體調查二十三個路邊四合一回收箱，揭露港人醜陋的一面，發現一千三百多件箱內的棄置物中，不足四成為正確棄置到分類箱的物料，而可回收率少於四成，另一成七為可回收但分錯類，其餘不乏紙巾、牙刷、蕉皮，以至痰涎等。最令人不滿的是，竟有五成六回收箱外堆積垃圾。此外，調查發現市民「乾淨回收」的意識薄弱，習慣於街上喝完飲料便隨手丟在回收箱，如膠樽、珍珠奶茶杯等，內裏還有飲料，導致箱內其他回收物被...
2017-09-01
史卓豐於前季開鑼日策騎「龍城勇將」開齋，而上季開鑼日騎者雖然未能贏馬，但也取得兩亞兩季，累計兩次在開鑼日均成績不俗。周日沙田開鑼戰，史卓豐將策騎六駒出賽，他昨晨收操後透露，最睇好伯廄的「大籐王」和呂廄...
2017-09-01