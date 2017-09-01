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﻿上水名都兩房月租1.08萬

2017-09-01 列印
  中原分行經理陳誠業表示，上水名都2座高層H室，面積376方呎，兩房間隔，以10800元獲承租，呎租28.7元。據悉，業主於17年以約451萬元購入上址，是次租出單位可享約2.9厘租金回報。

　　Q房網營業經理陳諺東表示，西灣河嘉亨灣6座低層H室，面積492方呎，兩房間隔，望市景，以2.05萬元租出，呎租約為41.7元。

  據了解，業主於05年5月以約345萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報約7.1厘。

　　世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，牛池灣峻弦2座中層A室，面積1340方呎，三房連工人房間隔，望開揚景，以3.7萬元租出，呎租27.6元。據了解，業主於11年購入上址，當時作價1810萬元，業主可享租金回報約2.5厘。
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