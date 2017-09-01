﻿華麗度假屋 藍白主調配窗外海景

想要度假般的好心情？不一定山長水遠、舟車勞頓到外國才能擁有。如今次介紹的室內設計個案，戶主夫婦於居所的下一層擁有1間獨立單位，並將之設計成專屬的華麗休息空間，且將窗外海景引入室內，有如一間近在咫尺的度假屋，讓心靈隨時放假。



本設計個案的戶主夫婦，原於貝沙灣的50樓複式大宅已居住10年，隨着時日過去，二人希望為居室來個大翻新，於是買下了複式單位以下的一層空間，打算想將新舊兩個物業連結起來，開出三層新天地，但後來因為樓宇管制條例和時間所限的問題，因而擱置。戶主最後決定將這層獨立單位，闢作用來休息的新天地，並邀來設計師Leslie Lam操刀。



貫徹碧海藍天意象



由於單位可飽覽瀑布灣美景，所以Leslie在設計用色上以藍色和白色為主，配襯窗外碧海藍天的自然景色，再綴以少量金色調子，來營造高貴優雅效果。



為將窗外美景帶進屋內，除了客飯廳的落地玻璃窗戶之外，設計師在客廳沙發背後兩邊亦加上了鏡牆，好讓戶主夫婦在廳堂不同角落，甚至背向窗戶，都能透過鏡子欣賞到遼闊海景及黃昏日落。



客飯廳是設計的重心之一，客廳與露台相連，且面向大海，中央位置特意放置一張Fendi半圓大沙發，其圓弧形造形獨特，配以普魯士藍天鵝絨及低矮比例的扶手設計，令戶主能舒適地安坐其上觀賞景色。



大廳和房間整體而言呈長方形布局，客廳旁的飯廳及主人房不但景觀相同，採光度亦極佳，讓視野延伸到窗外，增強視覺空間。



大門側的玄關區域，面積非常大，並鋪以名貴白色大理石雪花白地磚，其獨一無二的豐富多彩紋路，串連整個客飯廳，營造出明亮而高雅的感覺。



此材質予人典雅觀感之餘，輕盈跳脫的花紋有着大自然氛圍，極富質感。至於客廳後方牆身的立體牆飾，一起一伏，不單配合海景的波浪，亦與變化多端的雲石花紋匹配。



客廳與玄關之間的靠窗位置，則闢為開放式書房，一張具設計感的深色大型書桌，與米白色的椅子色調對比強烈，和後方的深色櫃子及淡啡牆身襯托下，層次感十足。



立體牆飾添時尚



單位共有3間套房，其中主人套房空間極為闊落，不僅與廳堂擁有相同的優美景觀，更分別設有寢區、套房浴室、書房及大型衣帽間，顏色以淡啡為主調。寢區與書房及衣帽間之間設有弧形半高屏風，再配以白色紗簾，柔和氣息為房間增添和諧感覺。



其餘2間客房，入口位近開放式書房後方，面積皆寬敞，同樣設置了寢區、浴室及衣帽間，即使戶主夫婦間中招呼親友到此小住，空間及配置設備亦足以接待。