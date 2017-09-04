﻿大埔康樂園 約300萬元豪裝 1,166方呎花園屋

大埔老牌豪宅康樂園，由逾千座洋房組成，規模之大實屬少有，而且屋苑背靠綠山而建，獨享自成一隔的清幽寧靜，現市場有3房洋房放售，大屋擁逾千呎花園及車房，並設有總值約300萬元的全新裝修，最新叫價 2,100萬元。



位於大埔市中心以北的康樂園，已有逾30年樓，設有逾1,100座的洋房物業，另有部份複式及分層單位，洋房面積最小約由1,160餘方呎起，如今次推介的放盤便屬於入場版洋房，樓高2層，實用面積1,166方呎，3房3廳連1套房間隔，並設有逾千方呎前後花園及可泊一車的私人車房，而業主於不足1年前，曾斥資300萬元豪裝單位，室內仍相當光鮮亮麗。



入場版洋房



甫入大宅，首先會看見長形白色巨廳，單邊的黑色牆身及天花的黑色鏡面，為室內設計注入強烈對比，凸顯出一份簡約時尚，同時大廳兩則分別連接前後花園，配上落地玻璃設計，有效提升室內通風及採光度，予人舒適感覺，並且在擺放多件大型家具後，空間仍非常寬敞，頗有大宅風範。



沿特色玻璃樓梯而上，為睡房及露台位置，大宅共設有3房連1套房，各房間間隔四正，易於擺放各類家具，其中主人套房經過改裝，套廁現為半開放式的玻璃牆身設計，進一步拉大室內空間，外望即為內園綠景，感覺亦算開揚。



三房一套間隔四正



市況方面，恆泰地產總經理高劍明表示，康樂園8月暫未錄得成交，而7月全月則有2宗，其中有1,628方呎洋房，以2,560萬元易手，呎價約15,724元。現市場各類買賣放盤約有100個，但如上述放盤的1,000餘方呎洋房單位則有12間。