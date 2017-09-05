﻿新盤廣吸客源 北角半山豪宅交投淡靜議幅收窄

北角半山成交量自3月起持續下滑，於8月份僅錄8宗二手成交，貼市價放盤亦買少見少，但不少業主叫價克制，停止反價；部份有見交投轉靜，甚至以略低市價易手，業主普遍議價空間仍維持窄幅上落，買賣雙方陷入拉鋸。如賽西湖大廈有3房單位開價2350萬元，最終減70萬沽，低市價3%。



世紀21日昇地產執行董事黃文龍表示，北角半山豪宅交投自3月份起，已連續多月交投偏軟，本月只錄8宗成交，相當淡靜，而7月份亦只錄12宗成交，每況月下，由於最近一手頻開，搶佔市場焦點；加上區內二手以用家主導，業主有感換樓成本高企，賣樓意欲低，亦令豪宅供應缺乏，交投放緩。



雖然業主見市況淡靜多月，已停止反價；有部份態度軟化，甚至以略低市價易手單位，但普遍議幅仍然狹窄，未達買家理想水平。例如賽西湖大廈15座中層C單位，實用1090方呎，3房1套望園景，原業主於8月初開價2350萬元放盤，最終議價至2280萬元連1車位易手，呎價20917元，低市價3%。目前睇樓人流較上月減少近一成，睇樓客普遍還價5%以上，未獲業主接受，雙方膠著。



賽西湖大廈錄兩買賣



黃文龍續指，賽西湖大廈打破上月悶局，是本月北角半山最活躍屋苑，共錄2宗成交，平均實用呎價21590元。其中1宗是3座高層A室，實用1124方呎，享海景，原業主放盤一星期，最終零議價以2500萬元連1車位易手，實用呎價22242元，屬市價。屋苑現約有33個放賣盤，3房戶佔多，當中17伙連租約放售，平均實呎叫價22600元。3房入場單位位於低層，實用1090方呎，業主現叫價2300萬元連1車位放售；4房戶入場費3690萬元連1車位，面積1467方呎，同樣位處低層。



而位於雲景道31號單幢住宅海景台，捧蛋1個月後於8月發市，錄得1宗成交，低層B室，實用面積920方呎，3房1套望海景，原業主放盤2星期，議價40萬至1760萬元連1車位易手，實用呎價19130元，略低市價2%。



海景台放盤兩周沽3房



物業現時有7個放盤，3伙戶連租約放售，平均實呎叫價21620元。2房戶入場費1298萬元、3房入場費2200萬元，兩者皆位處低層，並包1車位。



金龍臺6號的金龍大廈亦於8月份破蛋，C座低層04室，實用1143方呎，原業主放盤3星期，議價50萬至1900萬元連1車位市價沽，呎價16623元，議幅2%。屋苑現有11個放盤，全屬3房戶，四成連租約，平均實呎叫價20900元，入場費1500萬元。



寶馬山花園少於30伙放售



據利嘉閣地產高級經理吳子漢表示，北角半山近月交投明顯緩慢，氣氛淡靜。以區內一線豪宅屋苑寶馬山花園為例，8月迄今仍未發市，而上月亦只錄2宗成交，平均實用呎價17855元。如2座中層C單位，實用面積806方呎，原業主放盤2星期議價80萬至1300萬元易手，實用呎價16129元，略低市價3%。目前，寶馬山花園約有26個放賣盤，全屬3房戶，六成連租約放售，平均實呎叫價19380元，入場費1680萬元。