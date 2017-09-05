﻿大型屋苑入市意欲強勁

中原胡耀祖指，新買家為用家，見單位高層開揚，少有放盤，即決定購入單位作自住用途。原業主於2014年以495萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位帳面獲利220萬元離場，單位升值約44.4%。美聯物業屯門置樂分行營業經理林于純（ Kennis Lam）表示，該行近日促成一宗屯門恒豐園2房戶成交，單位以約395萬元易手，屬市場價。
林于純指，是次成交單位位於恒豐園3座中層E室，2房間隔享翠綠山景，附租約，實用面積約436平方呎，建築面積約593平方呎，原業主於今年5月以約425萬元放盤，吸引一名收租客興趣，議價至395萬元成交，實用呎價約9,060元，建築呎價約6,661元。資料顯示，原業主於2011年3月斥資約190萬元購得，持貨6年沽出，是次轉手帳面獲利約205萬元，升值約1.1倍。
世紀21陽光物業區域經理陳世民表示，火炭穗禾苑是區內熱門上車屋苑，個別業主因移民急讓減價放盤，吸引買家即睇即買。該行近日促成穗禾苑成交，單位為E座（慶盛閣）低層07室，實用面積473平方呎，2房間隔，座向東南望內園景。單位放盤1星期，原開價425萬元，因業主移民願意增加議價空間，終獲區內分支家庭以400萬元購入上車，減幅約5%，實用面積呎價8,457元，略低於市價3%。陳世民稱，原業主於1999年4月購入上址，當時作價123萬元，持貨至今轉售，帳面獲利277萬元離場，單位18年升值逾2.2倍。