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﻿二手紛錄用家市價承接

2017-09-05 列印
　　據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接，美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳日出康城首都3座右翼中高層D室，面積704方呎，3房間隔，景觀開揚，獲區內客承接，成交價約745萬元，呎價約10582元。據悉，原業主於08年以約513.8萬元購得，是次轉手帳面獲利約231.2萬元。

　　利嘉閣聯席董事彭嘉豪表示，馬鞍山嵐岸6座低層B室，面積約483方呎，為2房間隔，望山景，以626.8萬元易手，呎價約12977元。據了解，原業主於06年12月，以252.2萬元購入，帳面賺約374.6萬元。

　　祥益地產分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊5麗湖居9座低層C室，面積546方呎，剛獲一名區外首置客垂青，以435萬元購入上址作自住之用，呎價為7967元。原業主於96年以約147.6萬元購入，是次轉手帳面獲利約287.4萬元。
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