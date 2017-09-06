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﻿新港城兩房戶月租14000元

2017-09-06 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原分行經理卜穎芝表示，馬鞍山新港城R座中層3室，面積337方呎，兩房間隔，以14000元租出，呎租41.5元。據了解，業主於02年以105萬元購入單位，是次租出單位可享約16厘租金回報。

　　Q房網營業經理黃少雲表示，鴨脷洲深灣軒3座低層F室，面積508方呎，屬2房間隔，望海景，獲租客以1.88萬元租入，呎租約為37元，據了解，原業主於12年6月以520萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報達4.3厘。

　　利嘉閣高級經理施志剛稱，西灣河嘉亨灣5座中層F室，面積約498方呎，望山景，以22600元租出單位，呎租約45.4元。據悉，業主於10年6月，以約488萬元購入，現租出可享租金回報率約5.6厘。
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