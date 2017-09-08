﻿屋苑錄首置客市價承接

利嘉閣分行經理史家樑稱，大角咀港灣豪庭7座低層H室，面積約347方呎，採2房設計，望內園景，議價後以585萬元承接，呎價約16859元。據了解，原業主於13年5月，以約388萬元買入單位，持貨4年現轉手帳面獲利約197萬元。
世紀21分行經理魏仕良表示，將軍澳富康花園5座高層F室，面積431方呎，2房間隔，望開揚景，經議價後以396萬元（居二市場價）承接，呎價9188元，屬市價水平。原業主於07年12月購入上述物業，當時作價87.4萬元（居二市場價），持貨至今沽售，帳面獲利308.6萬元離場。
美聯首席高級營業經理張煒磯表示，銅鑼灣百德大廈D座中層3室，面積約753方呎，以約1008萬元沽出，呎價約為13386元。
中原副分區營業經理柯勇表示，將軍澳峻瀅5座中層A室，面積736方呎，採3房連套房間隔，享山景，以775萬元易手，呎價10530元。原業主於14年8月以574萬元購入物業，現易手帳面獲利201萬元離場。
世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角城市花園7座低層A室，面積1010平方呎，3房間隔，享海景，經議價後以1350萬元沽出，呎價13168元。據了解，原業主於97年購入上址，當時作價745萬元，持貨至今轉售，帳面獲利585萬元。