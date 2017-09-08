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﻿灣仔壹環一房戶2.9萬承租

2017-09-08 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席區域營業董事曹婉琴表示，灣仔壹環高層D室，面積393方呎，1房間隔，望山景，獲日資公司以約2.9萬元承租，呎租約73.8元，業主於12年3月以約907.4萬元購入，按現水平租金計，回報率3.8厘。

　　美聯高級營業經理周錦輝表示，奧運灣浪澄灣5座高層A室，面積845方呎，屬3房間隔，望海景，約4萬元承租，呎租約47.3元，業主於07年11月以約1013.6萬元購入，按現水平租金計，回報率4.7厘。

　　中原高級分區經理麥少基表示，九龍塘畢架山一號5座中層A室，面積1047方呎，採3房間隔，以5萬元租出，呎租47.8元。

  業主於04年以1038萬元買入物業，現成功租出單位，可享5.8厘租金回報。
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