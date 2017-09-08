﻿寵愛在一室 香檳色低調奢華

不少家庭的居住空間有限，很多住宅大廈又不可飼養寵物，對於飼養寵物的人來說，住屋問題確實有多重考慮。如今次設計個案的戶主夫婦，同時是貓主，設計師盡量善用每寸地方，既顧及居者擁有充裕的居住空間，同時亦滿足寵物的習性。



是次介紹的設計單位，是坐落於西營盤、樓齡較大的舊樓，單位實用面積不足500方呎，原屬3房間隔。除了戶主夫婦二人，還有一個「特別住客」，就是他們飼養的一隻小貓，因此在家居設計上要增加居住空間的同時要兼顧小貓需要。單位交到設計師Clifton手上，將單位間隔重新規劃，再以簡潔自然的主題布置家室，同時做到人貓與共的空間。



可多角度觀賞電視



對於二口子居於一室，3房間隔確實是不必要，Clifton將3房重新間劃成2房，此舉令睡房及客廳的空間都得以擴充，相得益彰。客廳原則不靠窗戶，現拆走房間間隔後以長形開則，沙發及按摩椅貼牆靠窗擺放，為一室提高採光度。對面的電視機簡單地掛在牆上，而且可以轉換觀看角度，那就可以在廳內任何角落都不會錯過電視節目﹗



客廳後方為客房，留作戶主夫婦的父母到訪時住宿之用，風格圍繞日式簡約，溫馨舒適。改則後的主人房，以藍、黑及灰色為主調，大牀置中，可三面下牀，騰出的空間分別闢作衣帽間及工作間。衣帽間以布簾遮隔，不設衣櫃就可以一眼看畢衣物，隨心所欲地打扮造型，而且還設有梳妝台，方便女戶主整理議容。



此外，怎可不提戶主的小貓呢？設計師Clifton除了着重單位的用色及材料要簡約自然外，有不少設計顯得相當窩心。客廳的文化石牆以圓角伸延至走廊，修正轉角位之餘，亦可減低小貓及長者受傷機會。設計組櫃時留空底部，電視櫃設得稍低，又拉長至近大門位置，增加貓兒的活動空間，亦保持小小居所的空間，真正做到人貓共融﹗



大部分舊樓的優點都是實用率高，不設玄關及窗台，這個單位也不例外，大門一側就是呈長形的開放式廚房，置有灰色的長身廚櫃，容納基本廚房用具及洗衣機，廚櫃特留空間用來收納可移動餐桌，有需要時可拉出餐桌到任何一個位置便可用膳，較坐地餐桌來得有靈活性，而且可保持廳堂空間。



圓角修飾牆身



原則廚房位於單位較入的位置，與浴室及房間相鄰，於是Clifton將廚房搬到近大門，更能貼近飯廳，而且並將原本的貯物房空間拼入，地方更闊落。



浴室的位置不變，並與舊廚房的空間合併。鑑於Clifton偷了部分空間來擴闊房間，浴室闊度難免會收窄，他巧妙地善用修長空間，將坐廁、洗手盆及淋浴間呈直線擺放，周圍再用上鏡面及清玻璃，彌補了狹窄觀感，以趟門開關就更慳位實用。