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﻿啟德OASIS開放式戶折實518萬

2017-09-09 列印
■會德豐新盤OASIS KAI TAK在尖沙咀設有展銷廳，圖為2座28樓B室的3房無改動示位。
■這個單位是全盤唯一連家具出售單位，面積546方呎。
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        新盤開售如火如荼，最新上場的大盤啟德OASIS KAI TAK，主打中小型單位，日前率先公佈首批130伙價單，並以細單位作為招徠，提供高達19.5%折扣，更有10伙275呎開放式單位「6球有找」，其中最平折實價約518萬元，最快月內開售應市。

        會德豐地產常務董事黃光耀表示，「OASIS KAI TAK首批共130伙，平均呎價25,123元，屬『壓軸焦點價』，分佈在第3、5座，提供開放式至2房連工作間間隔，將視乎市場反應，再決定加推及落實銷售安排，最快月內開售。」

每呎開價折實2萬

　　OASIS KAI TAK首批130伙中，包括10伙開放式、44伙1房、60伙2房以及16伙2房連工作間，價單定價由643.4萬至1,501.4萬元，價單平均呎價由21,190至28,445元；此外，計算最高折扣優惠後，折實價由518萬至1,208.7萬元，折實平均呎價20,225元。

　　發展商向買家提供4種付款辦法，包括120天現金即供（照售價減6%）、120天二按貸款付款（照售價減5%）、靈活建築期付款（照售價減2%）以及靈活建築期二按貸款付款（照售價減1%），另買家可享有指定會員優惠（照售價減1%）、九月置業優惠（照售價減1%）、印花稅優惠（照售價減10.5%）以及讚好指定臉書專頁優惠（照售價減1%）。選用120天現金即供的買家最高可享19.5%折扣優惠。

　　此外，選用120天二按貸款付款或靈活建築期二按貸款付款計劃的買家，可向指定財務機構申請二按貸款，二按貸款額最高為成交金額25%，而一、二按合共不超過成交金額的85%；二按貸款首兩年按息為P-1.5%，其後為P，貸款期最長25年。

　　OASIS KAI TAK共提供648個單位，間隔由開放式至4房不等，實用面積由275至1,530方呎不等，其中第3、5座主力提供2房單位。
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