﻿東半山帝后臺千呎2房寬敞 俯瞰大球場翠景

帝后臺坐落大坑道半山之上，環境清靜，附近亦有不少巴士及小巴途經，可直達銅鑼灣市中心，需時不用10分鐘，起居方便。是次走訪其中一個高層單位，2房連1套房間隔，布置溫馨，俯瞰東半山一帶開揚景致及大球場，開揚清爽。



帝后臺樓齡18年，樓高27層，共54伙住宅，自設泳池、球場及會所。是次介紹的高層單位，實用面積1,003方呎，原為4房1套設計，現改為2房連1套房間隔。單位客飯兩廳各呈方形，涇渭分明，客廳以黑白色牆身配白地磚，襯以白色中型沙發及黑白色波點地氈，布置簡潔溫馨。沙發旁設有偌大近落地窗，附設露台，可引景入室。露台面朝東半山一帶，可遠眺大球場及附近翠景，通爽澄明。



大廳另一端為飯廳，4座位餐桌設計特別，一端緊接廚房牆角，斜置於廳中；另外有1張高身小桌成對角於牆身另一邊延伸，不規則造型為家居增添時尚風格。廚房亦改成開放式，設有兩邊白色廚櫃及通風窗，設備齊全。



主人套房打通旁邊房間，以添置大衣櫃及按摩椅。房內大牀位置以木地台升高，帶出層次感，雙人大牀更可三邊下牀。牀尾特設弧形大窗，開揚光猛。另外一間客房則打造成開放式遊樂區，以地台升高，放置地氈、貯物櫃及小沙發，饒富逸趣。



主臥設大弧窗



美聯物業高級客戶經理賴龍軍表示，「帝后臺現約有5個放賣盤，當中個別單位改成3房或2房間隔，有2伙連租約放售。高、低層單位由於景觀差異大，價格亦有相當距離。例如高層入場費2,298萬元，亦即是次介紹的高層A室；而低層入場費則由1,980萬元起。帝后臺最近1宗成交錄於今年6月份，單位為高層B室，實用面積1,051方呎，造價1,970萬元，實用呎價18,744元。」