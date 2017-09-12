﻿薄扶林豪宅交投轉活 睇樓人流平穩議幅收窄

薄扶林豪宅於8月份稍為轉活，睇樓人流持續，雖然業主仍舊企硬，甚至有反價跡象，但買家已陸續消化樓價升幅，錄得多宗破頂成交。指標屋苑碧瑤灣已打破2個月捧蛋悶局，8月迄今錄約5宗成交；貝沙灣亦於近月錄得9宗買賣，更錄得分層呎價逾3.5萬元新高。另外，位於沙灣的美景臺則於7月尾出現1宗易手。



美聯物業高級營業經理莫穩兒表示，薄扶林豪宅曾於早前6至7月交投放軟，上月全區僅錄5宗沽售，碧瑤灣更連續2個月捧蛋。直至8月市況逆轉，買家靜觀市場2個月，見業主依然態度硬淨，樓價未有回落，因此接受現實，陸續入市，區內於8月迄今暫錄14宗成交。當中大多單位以好價易手，部份造價更創新高，連租約單位亦受追捧。



碧瑤灣2320萬同類新高



以碧瑤灣為例，若與5月份平均成交價相比，截止8月尾呎價升幅已達6%。現時業主見睇樓人流持續增多，故收窄議幅，部分甚至主動調高叫價。



莫氏指，碧瑤灣曾於6及7月份捧蛋，至8月則錄5宗買賣，平均實用呎價17685元。當中一個35座中層單位，實用面積1296方呎，以2320萬元成交，創同類單位造價新高。對上同類型成交錄於4月，當時造價2298萬元。另外20座高層C室，實用面積1363方呎，以2610萬元連租約無睇樓高價易手，實用呎價達19149元，總金額較月內另一宗造價2250萬元的同類成交高出360萬元。屋苑現約有74個放賣盤，當中以2房戶佔最多，近四成連租約放售，目前2房戶入場費1430萬元，3房入場費2450萬元，4房入場價達4500萬元。



另外，一向鮮有放盤及交投的美景臺於7月尾錄得1宗成交。莫穩兒指，位於沙灣的美景臺全部單位採4房雙套設計，8月迄今未有成交。最近成交錄於7月尾，為一個高層B室，實用面積1978方呎，以3350萬元連1個車位市價易手，實用呎價16936元。美景臺現只有16個放賣盤，當中6伙連租約放售，平均實呎叫價19000元，入場費3250萬元連1個車位。



美景臺入場費3250萬起



據中原地產高級資深區域營業經理王漢聰透露，薄扶林二手市場經歷2個月淡市後，於8月交投漸見回勇，業主不但收窄議幅，更開始反價，但買家仍願追價入市。以大型屋苑貝沙灣為例，於8月迄今暫錄9宗沽售，平均實用呎價達29110元，大多以高價成交。包括一個1期8座中層B室，實用面積1554方呎，4房雙套間隔，原業主放盤達10多年，最終以5500萬元高市價成交，其間更反價達200萬元，實用呎價達35393元，創屋苑標準分層單位造價及呎價歷史新高。對上同類4房單位成交於今年3月，位處高層，實用面積1780方呎，造價僅4600萬元。另外，1期5座中層A單位，實用面積1291方呎，原業主放盤1個多月，議價後象徵式微減2萬元，終以3398萬元連1個車位交吉易手。至於連租約單位亦獲支持，例如1期8座高層A室，實用面積1353方呎，原業主放盤1個月，最終議價90萬至3660萬元連1車位及租約易手，期間無睇樓，議幅亦只有2%。



貝沙灣暫錄9宗買賣



回顧7月，貝沙灣僅錄3宗成交，扣除當中一個造價1.48億元，實用3946方呎複式單位後，其餘2宗分層標準單位平均實用呎價25558元。屋苑現約有200個放賣盤，標準分層單位以3房為主，近六成連租約放售，平均實呎叫價31000元，1房戶叫價1100萬元；2房戶叫價1700萬元起，3房戶入場費3000萬元，4房戶入場價6900萬元。洋房放盤則約3個，入場費達2.15億元。