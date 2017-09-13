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﻿屋苑紛錄市價成交

2017-09-13 列印
  據星島地產網報道，二手再錄上車客市價入市，世紀21奇豐高級分行經理趙詠欣表示，馬鞍山曉峰灣畔4座高層B室，面積510方呎，2房間隔，經議價後獲上車客以680萬元承接，呎價13333元，屬市價水平。據了解，原業主於2009年12月購入上址，當時作價276萬元，帳面獲利404萬元離場。

　　中原副分區營業經理伍錦基表示，將軍澳日出康城領凱9座中層LA室，面積675方呎，採3房連套房間隔，以738萬元易手，呎價10933元。原業主於13年以522萬元買入單位，持貨4年，現易手帳面獲利216萬元離場。

　　美聯物聯席區域經理梁仲維表示，荃灣愉景新城2座中層C室，面積約495方呎，以645萬元售出，呎價約13030元，屬市場價。
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