﻿萬泰3.23億奪大埔地

大埔滘逸遙路豪宅地於昨日開標，由自由黨榮譽主席田北俊旗下萬泰集團，以3.23億元奪得，每呎地價約5506元，貼近市場預期下限水平。



地政總署於昨日公佈，大埔滘逸遙路地皮以3.23億元批予福誼有限公司。土地註冊處資料顯示，福誼有限公司的董事包括田黃玉華及田啟安；兩人分別為為自由黨榮譽主席田北俊的太太及兒子，並均為萬泰集團董事。今次地皮價格稍為回落，較香港興業去年11月，分別每呎地價7007及6439元投得兩幅同區大埔露輝路地皮，地價於九個月下跌約兩成水平。



每呎5506元市場下限



翻查資料，該集團上年中以11.82億元投得鄰近的項目，每呎樓面地價約4551元，可見該集團前後資逾15億連奪兩幅大埔地皮。萬泰集團總經理周國材表示，項目屬低密度發展，料項目投資額不超過10億元，項目樓高不會超過四層，暫未決定推售或保留收租，惟若推售的話料於三至四年後開賣。



對於市場指，項目地型不算方正，較難剪裁，周氏再指，於決定投標前已考慮有關因素，並與建築師進行研究，認為地型仍有足夠潛力發展，心儀項目位處豪宅區，坐擁開揚山景，且前往大埔火車站僅約10分鐘車程。他指，現時集團於區內持有兩個項目，並且類型相近，主打低密度單位，料兩地將享協同效應。



理想城市集團企業估值部主管張聖典表示，該集團有大量興建低密度洋房經驗，有利項目發展。上周五截標時，地皮共收12份標書，入標財團包括恒基、信和、英皇、宏安地產及香港興業等。