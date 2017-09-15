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﻿壹嘉開放戶月租兩萬

2017-09-15 列印
　　二手市場紛錄租務個案，中原地產資深區域營業董事鄭莉莉表示，灣仔壹嘉中層B室，面積316方呎，開放式間隔，以2萬元將單位租出，呎租63.3元。據悉，租客屬於外籍人士。原業主於2017年7月以743萬元買入單位，租金回報3.2厘。

　　Q房網高級營業董事韋文俊表示，元朗YOHO MIDTOWN 3座低層E室，面積507方呎，屬兩房間隔，單位望內園景，獲租客以1.38萬元租入，呎租約27元。據了解，原業主於2010年11月以約356萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報達4.6厘。

　　祥益地產分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居4座低層F室，面積449方呎，兩房兩廳，日前獲內地家長客垂青，以1萬元租入單位，呎租為22.3元。
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