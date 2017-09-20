﻿火炭半山豪宅 叫價硬淨買賣放緩

沙田九肚山將有新盤開售，鄰區火炭半山豪宅交投疲弱，主要是二手業主持貨力強，盤源緊絀，叫價強硬，議幅偏狹，本月僅暫錄2宗成交，指標屋苑御龍山，有2房單位以破頂價易主，呎價逾1.6萬元。



中原地產高級分區經理周家傑表示，火炭半山豪宅交投經歷6、7月淡市後，曾於8月份釋出部分購買力，一度活躍，全月共錄約12宗二手沽售。但自9月起又再回復平靜，月初至今僅暫錄2宗成交。由於區內業主維持強硬態度，善價而沽，目前市價放盤偏少，最近造價亦穩步上揚，議幅收窄至不足2%，更有個別屋苑錄得破頂成交。



事實上，最近，睇樓人流漸增，但還價反應一般，部分買家仍對樓市前景有所保留。另外，鄰近的九肚山雖有豪宅新盤開售，但由於銀碼與區內平均僅1000餘萬元的二手盤相距太大，客路不同，因此暫未見對二手市場有影響。



御龍山880萬創2房新高



周家傑又指，御龍山9月迄今暫錄2宗成交，平均實用呎價17842元；8月則錄6宗成交，表現不俗，尤以屋苑較罕有的2房單位最為搶手。



當中11座高層E室，實用面積543方呎，原業主放盤不足3周，即以原價880萬元易手，實用呎價16206元，創屋苑2房戶造價歷史新高。另外3座中層B室，實用面積769方呎，原業主放盤3個月，亦只願微減7萬元至1238萬元市價沽出，議幅不足1%，實用呎價16099元。目前，屋苑約有70個放賣盤，3房及4房戶佔最多，近六成連租約放售，平均實呎叫價16000元。



碧霞花園3房1600萬入場



目前2房戶入場費850萬元，細3房689方呎入場單位叫價1000萬元，大3房761方呎單位則需1100萬元入場，4房2套單位入場費由2180萬元。



另外，坐落於樂景街11號的榕翠園，位置鄰近駿景園，屋苑伙數少，放盤及交投向來疏落。周家傑透露，屋苑8月份就罕有錄得1宗成交，為中層G室，實用面積935方呎，3房1套間隔，議價30萬元至1150萬元市價易手，實用呎價12299元。現時只有3個放盤，全屬3房戶，入場費920萬元。而同樣由用家主導、交投偏少的碧霞花園亦於上月錄得1宗成交，為1座高層A室，實用面積1492方呎，靚裝修，連2個車位以1950萬元易手，實用呎價13070元。屋苑現有7個放盤，3房及4房戶入場費分別是1600萬元及1800萬元。



世紀21奇豐物業助理區域營業董事周淑萍表示，九肚山將有一手豪宅開賣，但由於項目規模細，伙數少，因此暫未影響同區二手市場。反而，是早前不少家長客趁8月份暑假睇樓入市，準備開學，所以，當踏入9月後，火炭半山交投迅即回落。



駿景園放盤65%連租約



以大型屋苑駿景園為例，9月迄今仍未開齋，而8月則錄4宗成交，全屬市價，議幅大多不足1%，平均實用呎價12710元。例如8座中層D室，實用面積1038方呎，3房1套間隔，原業主放盤3星期，微減10萬元至1290萬元易手，實用呎價12428元。月內議價空間最大的成交是9座中層C室，實用面積974方呎，原業主放盤2個月，議價30萬元至1200萬元沽出，實用呎價12320元，議幅亦只有2%。



屋苑現約有40個確實放盤，以3房戶為主，近六成半連租約放售，平均實呎叫價13500元。目前2房單位入場價約810萬元，3房戶入場費1200萬元。