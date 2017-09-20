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﻿名鑄複式9870萬沽

2017-09-20 列印
  新世界旗下尖沙咀名鑄，以招標形式售出66樓C室複式特色戶，成交價9870萬元，實用面積1974方呎，呎價50000元，價創項目第二新高。該盤共提供38伙特色單位，當中已售出17伙相連戶及8伙複式戶，共25伙。項目交吉單位暫已售罊，尚餘13伙特色戶連租約發售。

　　另外，由陳日新家族持有、興勝負責銷售的九龍塘THE GRAMPIAN昨錄成交。消息人士透露，成交為3樓B室，面積2077方呎，造價7200萬元，呎價34665元，是次並未連車位沽售。登記買家以公司名義購入單位，故須付辣稅30%，共約2100萬元。該項目對上一宗成交為上月底，5樓B室連車位出售，面積2077方呎，以7900萬元成交，呎價38036元。

　　此外，長實馬鞍山星漣海2B座低層E室亦錄成交，單位面積767方呎，定價1474.5萬元，呎價19224元。
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