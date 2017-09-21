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﻿賽西湖3330萬元沽創新高

2017-09-21 列印
  世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角賽西湖大廈9座高層A室，面積1290方呎，以3330萬元承接，呎價25814元，創該屋苑同類造價新高。

　　世紀21中華區域董事司徒永權表示，尖沙嘴Grand Austin2A座高層D室，面積889方呎，以2600萬元易手，呎價29246元。

　　中原高級區域聯席董事顏燦城表示，西半山寶翠園5座中層B室，面積1103方呎，以2488萬元連租約易手，呎價22557元，屬市價。

　　美聯分行高級營業經理陳靜雯表示，九龍塘又一村花園花圃街44號高層B室，實用801方呎，以1580萬元沽出，呎價約19725元。
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