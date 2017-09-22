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﻿大圍名城1200萬易手

2017-09-22 列印
　　世紀21分行高級分行經理李仕明表示，大圍名城1座高層SD室，面積742方呎，三房一套間隔，座向東面望山景，獲區內客以1200萬元承接，呎價16173元。原業主於2010年4月以896萬元一手向發展商購入，帳面獲利304萬元，單位升值34%。

　　中原分行分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山觀瀾雅軒5座低層E室，面積605方呎，獲換樓客垂青，以770萬元易手，呎價12727元。原業主於2005年以325萬元購入，持貨12年獲利445萬元離場，單位升值137%。

　　利嘉閣高級經理吳玉蘭表示，鰂魚涌康怡花園E座中低層09室，面積685方呎，以1120萬元易手，呎價16350元。原業主於1996年2月以420萬元買入，帳面獲利700萬元，物業升值1.7倍。
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