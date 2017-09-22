﻿黑白配型居 空間感強烈

樓價高企，今時今日想在香港找一個安樂窩非易事。成功上車後，當然想將單位打造成自己的「Dream House」。是次介紹的設計個案為一對年輕情侶的小窩居，設計師為他們打造型格獨特、空間感強的家居。單位改動主要是睡房、浴室和廚房。



今次介紹的室內設計個案位於港島南區的貝沙灣，單位實用面積729方呎，原則採2房2廳連1套房間隔。戶主希望居所的設計在功能和風格上都以他們的生活作主導，故請來設計師操刀，打造一個型格獨特的家居。由於單位只有情侶二人居住，設計師在間隔上作了改動，打通主人套房和旁邊的睡房，以增添實用性，符合戶主的生活需要。



全屋均用上玻璃、石材、冷色調，以營造空間感和凸顯個性。門口位置設有黑色亮面貯物櫃，不但為戶主提供收納空間，其反光的特性打造出灰鏡反射的效果，可使一室的空間感倍增；黑色亦予人神秘、高貴、型格的感覺，打造時尚獨特家居。



亮面櫃置灰鏡反射



大廳大致保留原有間隔，客飯兩廳分別用上不同深淺色的木紋特色牆，使兩廳涇渭分明。飯廳置有白色雲石紋餐枱，襯有白色圓形吊燈，營造別具型格的用膳環境。客廳則用上大量冷色系家具，置有深灰色電視矮櫃和淺灰色沙發，一旁掛有深棕色窗簾，用色統一，增強統一性。



沙發後方為半開放式設計的廚房，以玻璃作分隔，拉闊客廳的視覺，看起更寬敞。廚房設計貫徹大廳風格，備有多組銀灰色廚櫃。大廳和廚房整體用上黑、白、灰的配搭，營造型格的效果。



設計師表示，考慮到單位只有戶主二人居住，故將原則的2房2廁設計改為1套房。設計師將與主人套房相鄰的房間打通，並將原先的客廁改為衣帽間。而主人房套廁亦作出小改動，將牆身打掉，換上玻璃間隔，使一室通透明亮，空間感大增。



另外，浴缸和洗面盆位置對調，騰出空間放置雙洗面盆，戶主二人可同時梳洗，省時方便。玻璃門外為梳妝間，設計師利用灰色木條子屏風分隔開寢區和梳妝間。



窗台打造Cushion Bench



設計師又在浴室和衣帽間之間造了隱藏式書枱，因應戶主要求和喜好，書枱設計如高身貯物櫃，兩邊為玻璃趟摺門，不需要時可把門關上，隱藏於房內，儼如一個秘密空間，這設計使主人房看起來更整潔企理，亦使房間的功能分佈明確。原則2房均設有窗台，房間打通後，主人套房的窗台加長。設計師便利用窗台位置造了「Cushion Bench」，戶主可坐在這裡欣賞窗外美景。窗台另一端則用作貯物用途，善用空間。